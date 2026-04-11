D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 11 aprile 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 00:00 di martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 aprile, con orario 00:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 20 aprile.

In alternativa, immettersi in Tangenziale dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino.

Al traffico diretto a Napoli, obbligo di uscita allo svincolo di Capodichino e successivamente seguire le indicazioni per Tangenziale di Napoli.