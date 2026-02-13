D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, nelle quattro notti di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Capodichino, immettersi in Tangenziale attraverso lo svincolo di Doganella.