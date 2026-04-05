D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 5 aprile 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale, dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 aprile.

In alternativa, immettersi in Tangenziale dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino.