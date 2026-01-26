D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSO STANOTTE L’ALLACCIAMENTO CON H39 VERSO CASORIA
Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di ripristino danni alle barriere di sicurezza a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiuso il ramo di immissione sul Ramo H39, per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli ed è diretto verso SP527 Casoria.
In alternativa, per chi è diretto al Ramo H39/SP 527 Casoria si consiglia di utilizzare l’uscita di Doganella sulla Tangenziale di Napoli.