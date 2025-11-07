D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON H39 VERSO CASORIA
Roma, 7 novembre 2025 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 novembre, sarà chiuso il ramo di immissione sul Ramo H39, per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli ed è diretto verso SP527 Casoria.
In alternativa, per chi è diretto al Ramo H39/SP 527 CASORIA si consiglia di utilizzare l’uscita di Doganella sulla Tangenziale di Napoli.