D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSOLA TANGENZIALE
D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSOLA TANGENZIALE
Roma, 19 aprile 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, dalle 23:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale.
In alternativa, immettersi in Tangenziale dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino e seguire le indicazioni per Tangenziale di Napoli.