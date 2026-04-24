D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSOLA TANGENZIALE

Roma, 24 aprile 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, nelle tre notti di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 aprile, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per Tangenziale di Napoli.