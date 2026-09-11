D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSO LA TANGENZIALE
D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSO LA TANGENZIALE
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale di Napoli, dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 14 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la Tangenziale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.