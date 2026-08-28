D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-CAPODICHINO VERSO LA TANGENZIALE DI NAPOLI
D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-CAPODICHINO VERSO LA TANGENZIALE DI NAPOLI
Roma, 28 agosto 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per permettere lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 31 agosto alle 6:00 di martedì 1 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Capodichino, verso la Tangenziale di Napoli.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “San Pietro”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di uscire anticipatamente a Centro Direzionale, immettersi sulla SS162 dir, in direzione Corso Malta da cui entrare in Tangenziale di Napoli.