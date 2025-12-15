D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI CAPODICHINO
Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 23:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiusa l’uscita di Capodichino, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Secondigliano/Capodichino, sulla Tangenziale di Napoli.