D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO H39
Roma, 9 marzo 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiusa l’immissione sul Ramo H39, per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli ed è diretto verso SP527 Casoria.
In alternativa, proseguire verso Roma, uscire ad Acerra Afragola e rientrare dallo stesso svincolo verso Napoli, fino a Casoria.