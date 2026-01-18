D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO H39
Roma, 18 gennaio 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire avori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiusa, per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli, l’immissione sul Ramo H39, verso la SP527.
In alternativa si consiglia di uscire a Doganella, sulla Tangenziale.