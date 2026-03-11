D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO H39 VERSO SP527/CASORIA
Roma, 11 marzo 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiusa, per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli, l’immissione sul Ramo H39, verso la SP527/Casoria.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Roma, uscire ad Acerra Afragola e rientrare dallo stesso svincolo verso Napoli, fino a Casoria.