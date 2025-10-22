D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSA PER UNA NOTTE IMMISSIONE SUL RAMO H39
Roma, 22 ottobre 2025 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di stanotte, mercoledì 22, alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli, il ramo di immissione sul Ramo H39, verso Casoria.
In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita di Doganella, sulla Tangenziale di Napoli.