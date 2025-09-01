D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSA PER UNA NOTTE IMMISSIONE SUL RAMO H39
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di ripristino a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli, il ramo di immissione sul Ramo H39, verso Casoria.
In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita di Doganella, sulla Tangenziale di Napoli.