D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 24 gennaio.

In alternativa, immettersi in Tangenziale dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino.