CHIUSURE NOTTURNE RAMI D, E, H39 E ALLACCIAMENTO SP1/H39

Roma, 15 giugno 2026 – Sui Rami D, E, H39 e SP1, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 giugno, saranno chiusi i Rami D ed E, in direzione della Tangenziale di Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire a Napoli Centro Direzionale, sulla A1 e seguire le indicazioni per la Tangenziale, dove si potrà rientrare allo svincolo di Corso Malta.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 16 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 17 GIUGNO

Sulla SP1:

-sarà chiusa, per chi proviene da Casoria, l’immissione sul Ramo H39, verso la SP527/Centri Commerciali.

In alternativa, seguire le indicazioni per SP527.

Sul Ramo H39:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la Diramazione di Capodichino e la SP1, verso SP527/Casoria.

Contestualmente sarà chiusa, per chi proviene da Capodichino, l’immissione sulla SP1, verso Casoria.

In alternativa, chi proviene da Napoli, potrà uscire a Doganella, sulla Tangenziale di Napoli.