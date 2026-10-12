CHIUSURE NOTTURNE D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO E A8 MILANO-VARESE

Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione e lavori di manutenzione dei cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DE NOTTI CONSECUTIVE DI MERCOLEDI’14 E GIOVEDI’ 15 OTTOBRE, CON ORARIO 22:00-5:00 Sulla Diramazione Gallarate Gattico sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8, verso Milano/Varese. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni, Milano/Varese e Genova/Gravellona.

In alternativa, si consiglia:

-verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la SP26, la SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa e entrare in A8 a Castronno;

-verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la SP49, la SP26, la SS33 del Sempione, la SS336 della Malpensa da cui immettersi in A8 in direzione Milano;

-per la chiusura dell’entrata verso Milano, Busto Arsizio, sulla A8;

-per la chiusura dell’entrata verso Varese, Castronno, sulla A8;

-per la chiusura dell’entrata verso Gravellona, Vergiate, sulla D08.

Sulla A8 saranno chiusi i tratti tra Busto Arsizio e Castronno, verso Varese, e tra Gallarate e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano. Si precisa che gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia:

-verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33 del Sempione, la SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa e entrare in A8 a Castronno;

-verso Genova/Gravellona, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33 del Sempione e entrare in D08 a Vergiate;

-verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Castronno, percorrere via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, laSS341, la SS33 del Sempione, la SS336 della Malpensa da cui immettersi in A8 in direzione Milano;

-per la chiusura delle entrate verso Milano, Busto Arsizio, sulla A8;

-per la chiusura delle entrate verso Varese, Castronno, sulla A8;

-per la chiusura delle entrate verso Gravellona, Vergiate, sulla D08.

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 16 ALLE 6:00 DI SABATO 17 OTTOBRE

Sulla Diramazione Gallarate Gattico sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8, verso Milano/Varese. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni, Milano/Varese e Genova/Gravellona.

In alternativa, si consiglia:

-verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la SP26, la SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa e entrare in A8 a Castronno;

-verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la SP49, la SP26, la SS33 del Sempione, la SS336 della Malpensa da cui immettersi in A8 in direzione Milano;

-per la chiusura dell’entrata verso Milano, Busto Arsizio, sulla A8;

-per la chiusura dell’entrata verso Varese, Castronno, sulla A8;

-per la chiusura dell’entrata verso Gravellona, Vergiate, sulla D08.

Sulla A8 saranno chiusi i tratti tra Busto Arsizio e Castronno, verso Varese, e tra Castronno e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano. Si precisa che gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia:

-verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33 del Sempione, la SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa e entrare in A8 a Castronno;

-verso Genova/Gravellona, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33 del Sempione e entrare in D08 a Vergiate;

-verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Castronno, percorrere via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, laSS341, la SS33 del Sempione, la SS336 della Malpensa da cui immettersi in A8 in direzione Milano;

-per la chiusura delle entrate verso Milano, Busto Arsizio, sulla A8;

-per la chiusura delle entrate verso Varese, Castronno, sulla A8;

-per la chiusura delle entrate verso Gravellona, Vergiate, sulla D08.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.