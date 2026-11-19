AUTOSTRADE PER L’ITALIA: STAZIONE DI POGGIO IMPERIALE, ATTIVE TUTTE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PEDAGGIO

Roma, 19 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, presso la stazione di Poggio Imperiale, da questa mattina è possibile nuovamente effettuare il pagamento del pedaggio in contanti. La modalità di riscossione tramite denaro contante era stata temporaneamente sospesa a seguito degli eventi criminosi che avevano interessato gli impianti di esazione della stazione. Da oggi quindi tornano disponibili tutte le modalità di pagamento del pedaggio.