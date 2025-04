AUTOSTRADE PER L’ITALIA, R71/A1 MILANO-NAPOLI: PIANO DI POTENZIAMENTO IMPIANTI GALLERIA BRANCOLANO NEL TRATTO FIRENZE SUD-FIRENZE IMPRUNETA

GARANTITE LE DUE CORSIE IN CARREGGIATA ESTERNA VERSO BOLOGNA FINO AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L’11 MAGGIO

Roma, 8 aprile 2025 – Proseguono le attività relative al programma di potenziamento degli impianti della galleria Brancolano, nella carreggiata interna dell’R71/A1 Milano-Napoli, tra Firenze sud e Firenze Impruneta, verso Bologna.

Le attività prevedono nello specifico la realizzazione del nuovo sistema di drenaggio e raccolta dei liquidi pericolosi sversati in galleria, oltre al completamento delle attività relative all’installazione di un sistema di erogazione idrica antincendio e di stazioni di emergenza ai portali e in galleria, all’adeguamento della segnaletica stradale per integrare i nuovi impianti e all’inserimento di sensoristica per la determinazione dei principi di incendi.

Il cronoprogramma delle lavorazioni proseguirà in continuità fino a domenica 11 maggio, quando saranno avviate le medesime attività sulla carreggiata esterna.

Il cantiere è organizzato in modo da garantire il transito su una delle due corsie disponibili della carreggiata interna nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, tra le 7:00 e le 18:00.

Inoltre, resteranno sempre utilizzabili le due corsie della carreggiata esterna, al fine di limitare le interferenze con il traffico in direzione Bologna.

Dalle 18:00 alle 7:00 verranno eseguite le lavorazioni che richiedono la chiusura totale della carreggiata interna verso Bologna, nel tratto Firenze sud-Firenze Impruneta, tra il km 297+900 e il km 292+000.

Queste chiusure saranno replicate anche nei fine settimana, dalle 18:00 del venerdì alle 7:00 del lunedì.

Per garantire una maggiore fluidità del traffico nel periodo delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e 1 maggio, tali chiusure saranno posticipate alle ore 21:00.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque sempre garantito attraverso due corsie della carreggiata esterna della A1.

Al fine di gestire al meglio la viabilità, per l’intero periodo delle lavorazioni e nelle fasce orarie dove sono previsti i maggiori disagi, la Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza e presidi di segnaletica di cantiere presenti in prossimità dello stesso.