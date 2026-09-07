AUTOSTRADE PER L’ITALIA: NELLE STAZIONI DI CERIGNOLA EST E CERIGNOLA OVEST, IN VIA TEMPORANEA PAGAMENTI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SISTEMI DI TELEPEDAGGIO E CARTE BANCARIE

Roma, 7 settembre 2026 – Per garantire la continuità del transito nelle stazioni di Cerignola Est e Cerignola Ovest, i cui impianti per il pagamento del pedaggio con denaro contante sono stati oggetto di recenti e ripetuti eventi criminosi, Autostrade per l’Italia ha disposto in via temporanea, a partire da domani martedì 8 settembre, la riscossione del pedaggio esclusivamente tramite sistemi di telepedaggio e carte bancarie.

La misura si è resa necessaria al fine di assicurare la continuità del servizio presso le due stazioni. A questo proposito, sarà potenziata l’informazione alla clientela attraverso la segnaletica di tratta e di stazione e saranno attivate specifiche procedure di assistenza da remoto a supporto degli utenti.