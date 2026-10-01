AUTOSTRADE PER L’ITALIA: NELLA STAZIONE DI POGGIO IMPERIALE, IN VIA TEMPORANEA PAGAMENTI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SISTEMI DI TELEPEDAGGIO E CARTE BANCARIE

Roma, 1° ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per garantire la continuità del transito nella stazione di Poggio Imperiale, i cui impianti per il pagamento del pedaggio con denaro contante sono stati oggetto di recenti eventi criminosi, Autostrade per l’Italia ha disposto in via temporanea, a partire da domani venerdì 2 ottobre, la riscossione del pedaggio esclusivamente tramite sistemi di telepedaggio e carte bancarie.

La misura si è resa necessaria al fine di assicurare la continuità del servizio presso la stazione. A questo proposito, sarà potenziata l’informazione alla clientela attraverso la segnaletica di tratta e di stazione e saranno attivate specifiche procedure di assistenza da remoto a supporto degli utenti.