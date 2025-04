AUTOSTRADE PER L’ITALIA E POLIZIA DI STATO: AL VIA LA CAMPAGNA RADIOFONICA SULLA SICUREZZA STRADALE. NELLO SPOT LUCIANO LIGABUE E IL SUO CELEBRE BRANO “I RAGAZZI SONO IN GIRO”

On-air da domani, venerdì 18 aprile, fino a domenica 4 maggio

Un messaggio rivolto ai più giovani per sensibilizzarli all’adozione di comportamenti e condotte responsabili

Roma, 17 aprile 2025 – È on-air da domani, venerdì 18 aprile, fino a domenica 4 maggio, il nuovo spot radiofonico sulla sicurezza stradale promosso da Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato, con un cameo d’eccezione di Luciano Ligabue. Filo conduttore dello spot il suo celebre brano “I ragazzi sono in giro”, nella nuova versione New Mix, e un messaggio per sensibilizzare i più giovani all’adozione di comportamenti responsabili alla guida, come il rispetto dei limiti di velocità, la distanza di sicurezza e della segnaletica. Lo spot andrà in onda sulle principali emittenti radiofoniche.

Sono proprio le nuove generazioni, infatti, secondo l’Osservatorio “Non chiudere gli Occhi”, realizzato dal portale Skuola.net in collaborazione con Autostrade per l’Italia, ad assumere atteggiamenti scorretti alla guida. All’ultima rilevazione hanno partecipato 2.124 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni. Tra gli under 25 che abitualmente conducono un mezzo a due o quattro ruote – automobile, moto, motorino, microcar, bicicletta o monopattino – ben 1 su 5 ammette di avere un approccio genericamente distratto alla guida. Sempre secondo la ricerca, in questo contesto di scarsa consapevolezza si arriva anche a normalizzare la distrazione: sempre 1 su 5 usa lo smartphone spesso e volentieri senza vivavoce o device di interfaccia guidatore.

Molti i progetti che Aspi promuove per sensibilizzare gli utenti alla guida sicura a tutela dei viaggiatori e dei lavoratori nei cantieri autostradali, come le numerose campagne di comunicazione sul tema e il progetto educativo promosso nelle scuole “Non chiudere gli occhi”, portato avanti in collaborazione con la Polizia di Stato negli Istituti su tutto il territorio attraversato dalla rete autostradale, che in due anni ha coinvolto più di 240 scuole e 34mila studenti. Il progetto prevede inoltre approfondimenti in classe con il supporto dei professori, workshop e materiale educativo multimediale predisposto da Aspi e da operatori della Polizia Stradale che intervengono negli incontri formativi. Una collaborazione quella fra Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato che si concretizza, ogni giorno, anche grazie a molteplici iniziative a supporto dei viaggiatori.

Lo spot è sviluppato con il coordinamento progettuale di Friends&Vivo – Experience Live Media, Media Company leader nella Live Music Entertainment in Italia.