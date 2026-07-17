AUTOSTRADE PER L’ITALIA: D08, ATTIVA ESENZIONE TOTALE DEL PEDAGGIO TRA CASTELLETTO TICINO E SESTO CALENDE-VERGIATE PER LAVORI DA PARTE DI RFI

Roma, 16 luglio 2026 – A partire dalle ore 00:00 di lunedì 20 luglio, in seguito all’interdizione della viabilità sulla SS33 del Sempione dovuta ai lavori di RFI per manutenzione e consolidamento strutturale della travata metallica al km 42+316 della Milano–Domodossola, sarà attivata l’esenzione totale del pedaggio per tutti gli utenti che percorrono la Diramazione D08 tra le stazioni di Castelletto Ticino e Sesto Calende-Vergiate.

L’agevolazione sarà applicata a tutti i viaggiatori che utilizzano le due stazioni come punto di ingresso e di destinazione, o viceversa, ed è valida per tutte le classi di veicoli.

La misura, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e oggetto di una convenzione con RFI, resterà in vigore fino alle ore 24:00 di domenica 26 luglio.