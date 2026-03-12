AUTOSTRADE PER L’ITALIA: A1, PROROGATA L’ESENZIONE TOTALE DEL PEDAGGIO TRA PIACENZA SUD E FIORENZUOLA

L’agevolazione tariffaria in virtù dell’interdizione alla viabilità della SS9 Via Emilia in corrispondenza del ponte sul fiume Nure

Piacenza, 12 marzo 2026 – Resterà attiva fino alla riapertura del tratto della SS9 tra il km 253+950 e il km 254+150 l’esenzione totale del pedaggio prevista per gli utenti che percorrono la A1 tra le stazioni di Piacenza Sud e Fiorenzuola, e viceversa.