AUTOSTRADE PER L’ITALIA: A1, DALLA MEZZANOTTE DEL 15 SETTEMBRE ESENZIONE TOTALE DEL PEDAGGIO TRA PIACENZA SUD E FIORENZUOLA

L’agevolazione tariffaria in virtù dell’interdizione alla viabilità della SS9 Via Emilia in corrispondenza del ponte sul fiume Nure

Piacenza, 12 settembre 2025 – A partire dalle 00:00 di lunedì 15 settembre verrà attivata l’esenzione totale del pedaggio esclusivamente per gli utenti che percorrono la A1 tra le stazioni di Piacenza Sud e Fiorenzuola, e viceversa. La misura, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e oggetto di convenzione con Anas, è stata decisa a seguito dell’ordinanza di chiusura per lavori di adeguamento a cura della stessa Anas del tratto della SS9 Via Emilia tra il km 253+950 e il km 254+150, in corrispondenza del Ponte sul fiume Nure. L’esenzione è valida per tutte le classi di veicoli e resterà in vigore fino alle ore 24:00 del giorno 13 marzo 2026.