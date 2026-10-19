ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE

Roma, 19 ottobre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiusa, per chi percorre la SS9 via Emilia e proviene da Bologna e da Modena, l’immissione sul Ramo Verde, verso la Tangenziale di Bologna.

Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale (A14 Bologna-Taranto), immette sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

In alternativa, utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.