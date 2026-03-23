ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE VERSO LA TANGENZIALE
ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE VERSO LA TANGENZIALE
Roma, 23 marzo 2026 – Sull’allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiusa, per chi proviene da Modena, l’immissione sul Ramo Verde, verso la Tangenziale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.