AGGIORNAMENTO VIABILITÀ MILANO: CHIUSURE DISPOSTE PER LA MANIFESTAZIONE
Roma, 3 ottobre 2025 – Poco prima delle 14:00 circa, sulla A4 Milano-Brescia, sono state disposte le seguenti chiusure per manifestazione:
– Chiusa in uscita la stazione di Agrate per chi proviene da Milano
– Chiuso il nodo A4/Tangenziale nord di Milano in uscita da Milano
– Chiuso il bivio A4/Raccordo Tangenziale est di Milano da Torino
Inoltre, sulla A1 Milano-Napoli, poco prima delle 14:30 è stato riaperto lo svincolo di Melegnano per chi proviene da Bologna, mentre è stata chiusa la stazione di Melegnano in uscita per chi proviene da Milano.