A92 ROMA-CIVITAVECCHIA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER ISPEZIONI IL TRATTO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO LA SS1 AURELIA

ATTIVITA’ AVVIATA IN SEGUITO ALL’IMPATTO DI UN MEZZO FUORI SAGOMA SU DUE CAVALCAVIA

Roma, 21 maggio 2026 – Sulla A92 Roma-Civitavecchia, all’altezza del km 15,9, sono in corso le ispezioni su due cavalcavia da parte di tecnici specializzati, impegnati nella valutazione dei danni e nella definizione delle operazioni di ripristino. La attività si sono rese necessarie a seguito dell’impatto sulle due infrastrutture di un mezzo pesante fuori sagoma che trasportava un escavatore.

Per consentire le verifiche, resta temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione SS1 Aurelia.

Sul luogo dell’evento sono operativi Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Civitavecchia si consiglia di uscire a Torrimpietra e di percorrere la SS1 Aurelia per rientrare in autostrada a Cerveteri. Attualmente si registrano 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria.