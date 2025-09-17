A92 ROMA-CIVITAVECCHIA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CIVITAVECCHIA SUD E CIVITAVECCHIA NORD IN DIREZIONE SS1 AURELIA

Roma, 17 settembre 2025 – Alle ore 19:30 circa, sulla A92 Roma-Civitavecchia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord, in direzione SS1 Aurelia, per permettere le operazioni di ripristino di un incidente, avvenuto nel pomeriggio all’altezza del km 53.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, non si registrano code.

Agli utenti in viaggio verso la SS1 Aurelia, dopo l’uscita obbligatoria a Santa Severa, si consiglia di rientrare in Autostrada all’altezza di Civitavecchia nord.

Per gli utenti dei veicoli pesanti superiori a 7 t ed in viaggio verso nord, si consiglia di seguire le indicazioni per la SS2 cassia direzione Viterbo Vetralla e verso Monte Romano.