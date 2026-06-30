A92 ROMA-CIVITAVECCHIA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA

Roma, 30 giugno 2026 – Alle 15:15 circa, sulla A92 Roma-Civitavecchia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Torrimpietra in direzione Roma, a causa di un incendio, all’altezza del km 20,5, che sta interessando l’Area di Parcheggio Pineto ovest.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale dl 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Roma.

Chi viaggia verso Roma deve uscire a Cerveteri, percorrere la SS1 via Aurelia verso Roma e rientrare in A92 a Torrimpietra.