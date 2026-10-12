A92 ROMA-CIVITAVECCHIA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO LA SS1 AURELIA
A92 ROMA-CIVITAVECCHIA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO LA SS1 AURELIA
Roma, 12 ottobre 2026 – Alle ore 20:30 circa, sulla A92 Roma-Civitavecchia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa, verso la SS1 Aurelia, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 37.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico transita su una corsia e si registrano 4 km di coda in direzione della SS1 Aurelia. Inoltre, si registrano 2 km di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Cerveteri.
Chi viaggia verso la SS1 Aurelia deve uscire a Cerveteri, percorrere la SS1 via Aurelia verso Santa Severa e rientrare in A92 a Santa Severa.