A92 ROMA-CIVITAVECCHIA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO LA SS1 AURELIA

Roma, 21 maggio 2026 – poco prima delle ore 15:30, sulla A92 Roma-Civitavecchia, è stato riaperto il tratto compreso tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione SS1 Aurelia, precedentemente chiuso per consentire le ispezioni su due cavalcavia, all’altezza del km 15,9, da parte di tecnici specializzati e gli interventi di messa in sicurezza delle parti danneggiate. La attività si sono rese necessarie a seguito dell’impatto sulle due infrastrutture di un mezzo pesante fuori sagoma che trasportava un escavatore.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registra 1 km di coda in diminuzione verso la SS1 Aurelia.

Sul luogo dell’evento sono operativi Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.