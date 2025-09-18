A92 ROMA-CIVITAVECCHIA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CIVITAVECCHIA SUD E CIVITAVECCHIA NORD IN DIREZIONE SS1 AURELIA

Roma, 18 settembre 2025 – Poco prima delle ore 0:30 della scorsa notte, sulla A92 Roma-Civitavecchia, è stato riaperto il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord, in direzione SS1 Aurelia, precedentemente chiuso per permettere le operazioni di ripristino di un incidente, avvenuto nel pomeriggio della giornata di ieri all’altezza del km 53.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roman di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative.