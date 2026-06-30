A92 ROMA-CIVITAVECCHIA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA

Roma, 30 giugno 2026 – Alle 16:45 circa, sulla A92 Roma-Civitavecchia, è stato riaperto il tratto compreso tra Cerveteri e Torrimpietra in direzione Roma, precedentemente chiuso a causa di un incendio, all’altezza del km 20,5, che sta interessando l’Area di Parcheggio Pineto ovest e sul quale sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda nel tratto compreso tra Santa Severa e Cerveteri in direzione Roma.