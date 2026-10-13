A92 ROMA-CIVITAVECCHIA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO LA SS1 AURELIA
A92 ROMA-CIVITAVECCHIA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO LA SS1 AURELIA
Roma, 13 ottobre 2026 – Alle 1:45 circa, sulla A92 Roma-Civitavecchia, è stato riaperto il tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa verso la SS1 Aurelia, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in avaria, ora rimosso, all’altezza del km 37.
Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.