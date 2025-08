A9 LAINATE-COMO-CHIASSO:FESTIVITA’ NAZIONALE SVIZZERA, PROVVEDIMENTI TEMPORANEI NELLA GIORNATA DEL 4 AGOSTO PER RIAPERTURA DOGANA COMMERCIALE



Roma, 1 agosto 2025 – In occasione della festa Nazionale che si celebra in Svizzera venerdì 1 agosto, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, come di consueto, sarà chiusa la dogana commerciale di Como Brogeda, per l’intera giornata.

In vista della ripresa del traffico commerciale, nella giornata di lunedì 4 agosto, e al fine di evitare possibili accodamenti tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero è stato definito, in accordo con il Compartimento Polizia Stradale della Regione Lombardia e con il supporto degli enti territoriali della Polizia di Como, un provvedimento di regolamentazione della circolazione per consentire ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente grazie all’installazione di una deviazione di carreggiata.

Tale configurazione permetterà inoltre di modulare il passaggio dei mezzi pesanti accumulati tra Lomazzo nord e Como Grandate.

Contestualmente – e sempre al fine di evitare che si alimentino gli accodamenti in corrispondenza degli stalli creati per i mezzi pesanti – saranno temporaneamente chiusi dalle 4:00 alle 14:00 di lunedì 4 agosto e, comunque fino al termine dei provvedimenti di regolamentazione, i seguenti svincoli:

-chiusura Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso.

In alternativa, si consiglia di percorrere la SP30 verso Milano e immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda; in ulteriore alternativa, entrare sulla A9 dallo svincolo di Turate, al km 19+000;

-chiusura Fino Mornasco in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

-in entrata verso Lainate: Lomazzo sud, al km 23+600;

-in entrata verso Chiasso: percorrere la SP35 ed entrare sulla A9 dallo svincolo di Como Centro, al km 33+800;

-in uscita per chi proviene da Lainate: uscire allo svincolo di Lomazzo nord, al km 25+400 e immettersi sulla SP30 in direzione di Como;

-chiusura, per chi proviene da Lainate, del ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord, al km 25+400, immettersi sulla SP30 e seguire le indicazioni per la A59.