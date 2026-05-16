A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: TEMPORANEAMENTE CHUISO IL TRATTO COMPRESO TRA LOMAZZO NORD E FINO MORNASCO IN DIREZIONE COMO

Roma, 16 maggio 2026 – Poco prima delle ore 6:00, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, in direzione Como, a causa di un incidente che ha coinvolto un camion, un furgone e un’auto ribaltata all’altezza del km 27.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico risulta momentaneamente bloccato e si registrano code.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del Tronco 2 di Milano di Autostrade per l’Italia.

Chi è diretto verso Como, dopo l’uscita obbligatoria a Lomazzo nord e dopo aver percorso la SP23 Lomazzo-Bizzarone e successivamente la SP30, può rientrare in autostrada a Fino Mornasco.