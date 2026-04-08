A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: TEMPORANEAMENTE CHIUSA L’USCITA DI LAGO DI COMO PER LE PROVENIENZE DA LAINATE PER INCIDENTE SULLA VIABILITA’ ESTERNA
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: TEMPORANEAMENTE CHIUSA L’USCITA DI LAGO DI COMO PER LE PROVENIENZE DA LAINATE PER INCIDENTE SULLA VIABILITA’ ESTERNA
Roma, 8 aprile 2026 – Alle 8:30 circa, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata temporaneamente chiusa l’uscita di Lago di Como per le provenienze da Lainate, a causa di un incidente fuori dalla competenza autostradale.
Attualmente, nel tratto interessato si registrano 4 km di coda nel tratto compreso tra Como Centro e Lago di Como in direzione Chiasso.
Per le provenienze da Lainate, si consiglia di utilizzare l’uscita di Como Centro.