A9 LAINATE COMO CHIASSO: RIPROGRAMMATO L’AVVIO DELLA FASE CONCLUSIVA DEI LAVORI SUL VIADOTTO FATI PER MALTEMPO

Roma, 22 settembre 2025 – A causa del peggioramento delle condizioni meteo, sono state annullate le attività propedeutiche al piano di ammodernamento sul viadotto Fati pianificate sulla A9, nel tratto Como Centro–Chiasso in direzione confine italo-svizzero. Di conseguenza è stata annullata la chiusura del tratto prevista dalle 22:00 di oggi alle 5:00 di martedì 23 settembre.

L’avvio della fase conclusiva del programma di ammodernamento è stato riprogrammato a partire dalle 5:00 di giovedì 25 settembre. Il cantiere opererà con scambio di carreggiata, garantendo una corsia per senso di marcia.

Si ricorda che, in considerazione dell’analisi dei flussi e degli stimati tempi di percorrenza, lo schema cantiere potrà essere rimodulato nel corso della giornata. Questa modalità garantirà nelle ore di punta il transito su 2 corsie di marcia, nel dettaglio tra le ore 5:00 e le ore 10:00 verso la Svizzera e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in direzione di Lainate/Milano.

Resta confermata la chiusura del tratto tra Lago di Como e Como Centro, in direzione di Lainate, dalle 22:00 di questa sera alle 5:00 di martedì 23 settembre, per consentire attività di ispezioni delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.