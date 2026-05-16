A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LOMAZZO NORD E FINO MORNASCO IN DIREZIONE COMO

Roma, 16 maggio 2026 – Alle ore 8:00 circa, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stato riaperto il tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, in direzione Como, precedentemente chiuso a causa di un incidente – ora risolto – che ha coinvolto un camion, un furgone e due autovetture all’altezza del km 27.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla viabilità.