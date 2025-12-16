A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO. CONFERMATA LA CHIUSURA DEL TRATTO LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 TANGENZIALE DI COMO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO. CONFERMATA LA CHIUSURA DEL TRATTO LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 TANGENZIALE DI COMO
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto Lago di Como-Como Centro, verso Lainate, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 16, alle 5:00 di mercoledì 17 dicembre.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, per lavori di pavimentazione.
Sarà regolarmente transitabile il Ramo di allacciamento sulla A9, per chi proviene dalla Tangenziale di Como.
Si precisa che, in considerazione della chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero, le entrate di Como Centro saranno chiuse in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.