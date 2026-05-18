A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 TANGENZIALE DI COMO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 TANGENZIALE DI COMO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO
Roma, 18 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, prevista dalle 22:00 di martedì 19 alle 5:00 di mercoledì 20 maggio.
Nel suddetto orario rimane confermata la chiusura, sulla stessa A9, del tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire il transito di trasporti eccezionali.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso potrà seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la viabilità ordinaria.