A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO E DELL’ENTRATA DI COMO CENTRO

Roma, 19 marzo 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 19, alle 5:00 di venerdì 20 marzo.

Rimangono confermate le chiusure, di questa sera e nel suddetto orario, del tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero e dell’entrata di Como Centro, in entrambe le direzioni, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso, potrà seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.