A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LOMAZZO NORD E SARONNO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A8-LOMAZZO NORD

Roma, 23 luglio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno, verso Lainate, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 23, alle 5:00 di giovedì 24 luglio.

Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A9, la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Lomazzo nord verso Como/Chiasso, dalle 22:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 luglio, per lavori di manutenzione delle essenze arboree.

Contestualmente sarà chiuso il ramo che dalla A36 Pedemontana Lombarda immette sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso.

Sarà chiuso anche il ramo che dalla A8 Milano-Varese immette sulla A9, da Varese verso Como/Chiasso.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto allacciamento A8-Lomazzo nord, dopo l’immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire a Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527, SP233, via Varese, via Angelo Volonterio, SP30, SP32, SP23 e rientrare sulla A9 a Lomazzo nord; in ulteriore alternativa, uscire dallo svincolo di Lainate Arese, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP300, SP233, via Varese, via Angelo Volonterio, SP30, SP32, SP23 ed entrare in A9 allo svincolo di Lomazzo nord;

per la chiusura del ramo di allacciamento A8/A9 da Varese verso Como/Chiasso, uscire a Castellanza e percorrere la viabilità ordinaria: SP527, SP233, via Varese, via Angelo Volonterio, SP30, SP32, SP23, per entrare in A9 allo svincolo di Lomazzo nord;

in ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Lainate, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP300, via Per Caronno, via Trattati di Roma, SP233 via Varese, via Angelo Volonterio, SP30, SP32, SP23 ed entrare in A9 allo svincolo di Lomazzo nord.