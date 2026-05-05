A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO COMO CENTRO-LOMAZZO NORD VERSO LAINATE

Roma, 5 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Lomazzo nord, verso Lainate, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 5, alle 5:00 di mercoledì 6 maggio.

Di conseguenza, saranno regolarmente aperte l’entrata di Como Centro, in entrambe le direzioni e l’entrata di Fino Mornasco verso Lainate; aperto anche il Ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como e sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Lario ovest”.