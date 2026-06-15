A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTI I TRATTI LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono state annullate le chiusure che erano previste dalle 22:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 giugno, dei tratti Lago di Como-allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate e Como Centro-Chiasso, in direzione Chiasso.