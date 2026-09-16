A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTI GLI SVINCOLI DI UBOLDO E ORIGGIO

Roma, 16 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono state annullate le chiusure, previste dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 settembre, dello svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Como e dello svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.