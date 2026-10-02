A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE CON LA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSURA NOTTURNA DELLO SVINCOLO DI LEGNANO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE CON LA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSURA NOTTURNA DELLO SVINCOLO DI LEGNANO
Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stata annullata la chiusura, per chi proviene da Como, del Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di stasera, venerdì 2, alle 6:00 di sabato 3 ottobre.
Resta confermata, sulla A8 Milano-Varese, la chiusura dello svincolo di Legnano, in entrata verso Milano, dalle 21:00 di questa sera, venerdì 2, alle 5:00 di sabato 3 ottobre, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare a Castellanza o la Lainate Arese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.